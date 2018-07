À la 11e minute, sur un coup franc tiré par Marco Asensio, remplaçant surprise d'Andrés Iniesta, Serguei Ignachevitch a littéralement plaqué Sergio Ramos, mais en tombant à la renverse, le défenseur russe a dévié du mollet le tir dans son propre filet.

L'Espagne a continué de faire tourner le ballon sans prendre trop de risques vers l'avant, maintenant une possession du ballon de près de 75 % en première mi-temps, mais la Russie a réussi à faire craquer son adversaire à la 40e minute lors d'une de ses rares incursions dans la zone espagnole.

Sur un coup de pied de coin, Gerard Piqué a sauté pour reprendre le ballon de la tête, mais en se lançant dans les airs, le défenseur espagnol a gardé ses mains hautes et le ballon a ricoché sur son bras. L'indépendantiste catalan et conjoint de Shakira a eu beau protester que son geste était involontaire, l’arbitre n’a rien voulu savoir en lui faisant signe qu’il n’avait qu’à garder ses mains le long de son corps, a accordé le tir de pénalité à la Russie et a averti Piqué.

Artem Dziouba a ensuite converti le tir de pénalité avec assurance pour permettre à la Russie de rentrer au vestiaire à égalité 1-1.

Aucun but n'a été marqué dans les 45 minutes suivantes et, pour la première fois du tournoi, un duel se décidera en prolongation.

Plus de détails à venir