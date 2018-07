Les organisateurs du troisième grand chelem de l’année ont considéré la grossesse de Williams. Elle a donné naissance à son premier enfant, une petite fille, en septembre. Cette absence de compétition l’a fait glisser au 181e rang mondial, ce qui, en théorie, la privait du statut de tête de série.

L’Américaine de 36 ans évitera ainsi d’affronter une tête d’affiche dès le début du tournoi. Elle sera à la conquête d’un huitième titre à Wimbledon. Si Williams devait réussir cet exploit, elle égalerait le record de l’Australienne Margaret Court qui a remporté 24 trophées en tournois majeurs.

Grâce à son rang de tête de série, la cadette des sœurs Williams affrontera la Néerlandaise Arantxa Rus, classée au 105e rang mondial, en lever de rideau.

Williams n’a participé à aucun tournoi depuis son forfait pour blessure aux pectoraux déclaré avant les huitièmes de finale à Roland-Garros, le mois dernier. Elle avait graduellement élevé le niveau de son jeu à chacun des trois matchs qu’elle avait disputés avant de baisser pavillon.

À Wimbledon, Williams sera tranquille jusqu’au troisième tour où elle rencontrera la cinquième joueuse mondiale, l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Ses plus sérieuses rivales seront la Tchèque Petra Kvitova, titrée en 2011 et en 2014, l’Espagnole Garbine Muguruza, championne en titre, et l’Allemande Angelique Kerber qui figurent toutes dans l’autre moitié du tableau.