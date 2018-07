L'entente de quatre ans lui rapporterait quatre millions de dollars américains annuellement.

Repêché par les Blues, Perron était retourné au Missouri après des arrêts à Edmonton, Pittsburgh et Anaheim.

Les Blues ont exposé le Sherbookois au repêchage d'expansion des Golden Knights de Vegas. En 82 matchs, il avait accumulé 46 points (18 buts, 28 mentions d'aide).

Les signatures du 1er juillet

Paul Stastny (centre), 3 ans, 19,5 millions avec les Golden Knights de Vegas

Matt Hendricks (ailier), 1 an, 700 000 avec le Wild du Minnesota

Alex Chiasson (ailier), 4 ans, 12 millions avec les Canucks de Vancouver;

Jack Johnson (défenseur), 5 ans, 16,25 millions avec les Penguins de Pittsburgh;

Thomas Vanek (ailier), 1 an, 3 millions avec les Red Wings de Détroit;

Greg Pateryn (défenseur), 3 ans, 6,75 millions avec le Wild;

Scott Wedgewood (gardien), 1 an, 650 000 avec les Sabres de Buffalo;

Carter Hutton (gardien), 3 ans, 8,25 millions avec les Sabres;

Anton Khudobin (gardien), 2 ans, 5 millions avec les Stars de Dallas;

David Perron (ailier), 4 ans, 16 millions avec les Blues de Saint Louis;

Jay Beagle (centre), 4 ans, 12 millions avec les Canucks de Vancouver;

Austin Czarnik (ailier), 2 ans, 2,5 millions avec les Flames de Calgary;

Derek Ryan (centre), 3 ans, 9,735 millions avec les Flames;

James van Riemsdyk (ailier), 5 ans, 35 millions avec les Flyers de Philadelphie;

Mike Green (défenseur), 2 ans, 10,75 millions avec les Red Wings;

Niklas Hjalrmasson (défenseur), 2 ans, 10 millions avec les Coyotes de l'Arizona;

Cam Ward (gardien), 1 an, 2,5 millions avec les Blackhawks de Chicago

Thomas Hickey (défenseur), 4 ans, 10 millions avec les Islanders de New York

Tyler Bozak (centre), 3 ans, 15 millions avec les Blues de St. Louis

Jonathan Bernier (gardien), 3 ans, avec les Red Wings de Détroit

Kyle Brodziak (centre), 2 ans, 2 millions avec les Oilers d’Edmonton

Tomas Plekanec (centre), 1 an, 2,25 millions avec le Canadien de Montréal

Antoine Roussel (ailier), 4 ans, 13 millions avec les Canucks de Vancouver

Ryan Reaves (ailier), 2 ans, 5,5 millions avec les Golden Knights de Vegas

Nick Seeler (défenseur), 3 ans, 725 000 avec le Wild du Minnesota

Eddie Lack (gardien), 1 an, 650 000 avec les Devils du New Jersey

Brandon Pirri (ailier), 1 an, 650 000 avec les Golden Knights de Vegas

Ian Cole (défenseur), 3 ans, 12,75 millions avec l’Avalanche du Colorado

Blake Comeau (ailier), 3 ans, 7,2 millions avec les Stars de Dallas

Brandon Manning (défenseur), 2 ans, avec les Blackhawks de Chicago

Chris Kunitz (ailier), 1 an, avec les Blackhawks de Chicago

Jaroslav Halak (gardien), 2 ans, 5,5 millions avec les Bruins de Boston

Roman Polak (défenseur), 1 an, 1,3 million avec les Stars de Dallas

Eric Gryba (défenseur), 1 an, 700 000 avec les Devils du New Jersey

Valeri Nichushkin (ailier), 2 ans, 5,9 millions avec les Stars de Dallas

Contrats déjà annoncés, mais officialisés le 1er juillet

Drew Doughty (défenseur), 8 ans, 88 millions avec les Kings de Los Angeles

Oliver Ekman-Larsson (défenseur), 8 ans, 66 millions avec les Coyotes de l’Arizona

Logan Couture (centre, ailier), 8 ans, 64 millions avec les Sharks de San Jose

Ilya Kovalchuk (ailier), 3 ans, 18,75 millions avec les Kings de Los Angeles;