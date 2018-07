Voici la définition du terme récuser dans le dictionnaire Larousse : ne pas admettre l'autorité de quelqu'un.

La décision finale revient à la Chambre arbitrale du sport (CAS) du comité olympique français qui doit statuer mardi, précise le quotidien.

La société ASO, qui organise le Tour de France, a refusé de faire le moindre commentaire, mais l'agence AFP a eu confirmation de l'information qui remet en cause la présence de Froome.

Cela dit, le Tour de France a procédé par trois fois à une ou des récusations qui ont été contestées devant la justice sportive. À chaque fois, ils ont été déboutés.

Le Britannique, vainqueur sortant du Tour, a fait l'objet d'un contrôle antidopage « anormal », pour un excès de salbutamol, lors du Tour d'Espagne (qu'il a gagné) en septembre dernier.

Une procédure a été ouverte à son encontre mais, selon le règlement, le Britannique est autorisé à courir en attendant la décision finale du Tribunal antidopage de l'Union cycliste internationale (UCI), en raison de la nature de la substance en cause.

« On a ici pour l'instant une fuite du journal Le Monde. J'ai toujours dit que nous ferions connaître la position générale de l'UCI avant le Tour, ce sera le cas. Il part samedi prochain, donc on s'exprimera dans le courant de la semaine », a précisé le président de l'UCI David Lappartient.

Selon Le Monde, la présence de Froome n'est pas assurée lors de l'audience prévue mardi matin, avant que la sentence soit rendue le lendemain.

Il devrait être défendu par un avocat francophone associé au conseil britannique Mike Morgan, qui le défend devant le Tribunal antidopage de l'Union cycliste internationale (UCI), responsable de sanctionner ou non le Britannique sur le contrôle antidopage en cause.

Trois arbitres, choisis l'un par Sky, l'autre par ASO et le troisième par le Comité olympique français, sont amenés à trancher, non sur le fond (contrôle antidopage), mais sur les conséquences de la présence de Froome dans la course.

Le Britannique Chris Froome avec la maillot jaune Photo : Associated Press/Chris Graythen

Dans le règlement du Tour de France (article 29), les organisateurs ont la possibilité de refuser la participation d'une équipe ou d'un coureur dont la présence serait de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'épreuve.

L'équipe Sky, qui entend présenter son chef de file au départ, n'a pas encore annoncé les noms des huit coureurs qui se présenteront sur la ligne, samedi prochain, en Vendée.

Chris Froome affirme n'avoir « rien fait de mal », vise à égaler le record des cinq victoires détenu par quatre coureurs (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain), gagner un quatrième Tour de France d'affilée et réussir le doublé Tour d'Italie - Tour de France qu'aucun coureur n'a réalisé depuis 20 ans.