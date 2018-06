Bien que né au Tennessee, Bellichick a grandi à Annapolis où son père était entraîneur de football à l’académie navale d’Annapolis, la principale académie navale des États-Unis.

Jeudi, un homme armé a abattu 5 personnes dans les bureaux du journal The Capital. L’homme a été arrêté.

Dans un communiqué, Bellichick a expliqué que « Pour toute ma vie, le Capital a été le journal de ma ville. Ma famille et moi avons eu de précieuses relations avec plusieurs personnes formidables qui travaillaient dans ce journal. Je sympathise avec les victimes, leurs familles et toute la communauté d’Annapolis pour cette tragédie terrible et insensée ».