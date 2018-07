Wimbledon est son tournoi de grand chelem fétiche. Le Suisse a déjà soulevé ce trophée huit fois. Mais l’homme le plus titré n’a plus la forme de 2007.

Dans l’espoir d’arriver à Wimbledon frais et dispos, Federer a donc fait l’impasse sur la saison de terre battue, comme il l’avait d’ailleurs fait la saison dernière. La recette lui avait souri puisqu’il n’a concédé aucune manche de tout le tournoi, même en finale contre le Croate Marin Cilic.

Federer a entamé sa saison sur gazon avec le titre à Stuttgart, le 98e de sa carrière. Un jeune Croate, Borna Coric, s’est toutefois mis sur son chemin à Halle pour l’empêcher de remporter le tournoi et lui faire perdre le premier rang mondial qu’il avait récupéré la semaine précédente.

Federer retrouvera possiblement ce même trouble-fête à Wimbledon. Coric aura trois matchs à sa portée avant de recroiser le maître suisse, en huitième de finale.

Incertitude pour Murray

Le tirage au sort s’est révélé moins clément pour Andy Murray. L’Écossais, maintenant au 156e rang mondial, doit croiser le fer avec le Français Benoît Paire (48e) et ensuite, avec le Canadien Denis Shapovalov (26e). Si Murray réussissait à se tirer d’affaire, l’Argentin Juan Martin Del Potro (4e) l’attendra au troisième tour.

De retour à la compétition depuis seulement le 19 juin, Murray reste prudent quant à la forme qu'il pourra présenter à Wimbledon. L’ancien numéro un mondial a été absent des courts pendant près d’un an en raison d’une intervention à la hanche droite.

Les autres

Depuis sa victoire à Roland-Garros plus tôt cette année, Rafael Nadal n’a disputé qu’un match amical. L’Espagnol avait remporté Wimbledon en 2008 et en 2010, mais depuis, son parcours sur le gazon du All England Club s’est limité aux huitièmes de finale.

Quant au Serbe Novak Djokovic, il a pris part à la finale du tournoi de Queen’s en juin, sans toutefois réussir à battre Cilic. Il a aussi été finaliste aux Internationaux d’Australie, mais cette fois, c’est justement Federer qui l’a privé de la victoire.