En première temps, Kylian Mbappé avait obtenu un tir de pénalité, en raison d'une faute dans la surface de Marcos Rojo, impuissant devant la pointe de vitesse du joueur de 19 ans qui vit sa première Coupe du monde. Antoine Griezmann n'a pas tremblé pour le réussir et lancer la France en avant.



Mais Angel Di Maria, partenaire de Mbappé au PSG, a égalisé d'une frappe bien enroulée des 25 mètres juste avant la pause (41e minute).

Lionel Messi, aligné dans une position de neuf et demi, n'a pas été très en vue en première mi-temps, mais à la reprise, il a permis à l'Argentine de prendre immédiatement l'avance. Après que le ballon lui soit arrivé dans les pieds après un coup de pied de coin, Messi a tiré en se retournant et Gabriel Mercado (48e) a su dévier derrière Hugo Lloris.

Dix minutes plus tard, le défenseur latéral Benjamin Pavard ramenait les deux équipes à la case départ avec une superbe reprise de volée de l'extérieur de la surface, qui sera probablement candidate au but du tournoi.

La France ne s'est pas arrêtée là.

Mbappé, qui avait été le meilleur joueur sur le terrain jusque là avec ses puissantes accélérations, a d'abord remis la France en avant avec un petit tir croisé dans la surface (64e).

Puis, les Bleus ont assommé les Argentins avec une contre-attaque rapide, de Lloris à Blaise Matuidi, qui a trouvé Olivier Giroud loin en terrain adverse. L'attaquant français a ensuite poussé le ballon derrière la défense pour Mbappé qui marquait son 2e du match.

Dans les arrêts de jeu, Sergio Agüero a resserré l'écart, mais c'était trop tard pour l'Argentine.

« C'était une grande affiche, ça a été un grand match, a déclaré le sélectionneur français Didier Deschamps. Il y a eu des erreurs, forcément. On était mal embarqués à 2-1, mais on a su faire ce qu'il fallait. On aurait pu se simplifier un peu la fin de match. Il y a eu des émotions. Je suis très heureux pour les joueurs d'aller chercher cette qualification pour les quarts. [...] Des critiques, il y en aura toujours. Il y a une vérité du terrain. Ca passait par un match costaud et de qualité comme on l'a fait ce soir, même si on a fait des erreurs aussi, on a fait souffrir beaucoup les Argentins. »

La France rencontrera le gagnant du match Uruguay-Portugal, qui se joue plus tard à Sotchi samedi.