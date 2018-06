Encore une fois, apres une première journée de travail discrète (au chrono), Ferrari se réveille le samedi.

Vettel a réussi à devancer la Mercedes-Benz de Lewis Hamilton de 29 millièmes de seconde. Dans la dernière séance de travail (de 60 minutes), l'Allemand a enregistré un temps imbattable de 1:04,070 sur le petit circuit de Spielberg dans les montagnes de la Styrie.

Les pilotes Mercedes-Benz ont suivi dans l'ordre : Hamilton en 1:04,099 et Valtteri Bottas en 1:04,204.

Sept pilotes ont tourné dans les 64 secondes au tour, le dernier étant Romain Grosjean (Haas) avec un chrono très honnête de 1:04,916.

Malgré quelques nouvelles pièces aéros, les Williams sont encore les voitures les plus lentes du plateau. Lance Stroll a fait 23 tours et le 19e chrono en 1:06,029, à 1,9 sec du temps de référence, et Sergey Sirotkin en 1:06,318.

Partiront-ils de la dernière ligne de la grille de départ ?

Charles Leclerc (Sauber Alfa-Roméo) et Max Verstappen (Red Bull) ont dû immobiliser leur voiture en bord de piste durant la séance d'essais libres. Leclerc avait fait le 10e temps (1:05,219) et Verstappen le 5e chrono (1:04,791).

Le Néerlandais a été victime d'une panne électrique, qui a tout éteint, du moteur au tableau de bord dans son volant.

Pour Leclerc, c'est sa boîte de vitesses qui a lâché, et l'équipe tente de la changer avant la séance de qualification. Le Monégasque écope d'une pénalité, un recul de cinq places sur la grille.

On ne sait pas encore s'il sera en mesure de participer à la séance de qualification. S'il ne peut pas, il devra s'élancer de la dernière place sur la grille.

Parlant de Charles Leclerc, le quotidien italien Gazzetta dello sport affirme qu'il a signé un contrat de 2 ans avec Ferrari, et qu'il remplacera Kimi Raikkonen en 2019.