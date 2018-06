Mercer Timmis a ajouté deux majeurs au sol pour les Tiger-Cats (2-1), tandis que Lirim Hajrullahu a réussi quatre placements.

L'ancien porteur de ballon des Carabins de l'Université de Montréal s'est aussi illustré en amassant 92 verges en 11 courses.

Du côté des Blue Bombers (1-2), Andrew Harris a sonné la charge avec un touché et 66 verges de gains au sol. Justin Medlock a inscrit un placement.

Le quart recrue Chris Streveler a atteint lui-même la zone des buts à une reprise, mais il a été limité à 146 verges de gains aériens.

Masoli a complété 31 de ses 41 passes et a récolté plus de 300 verges de gains dans un huitième match d'affilée, la deuxième séquence de l'histoire de la LCF, à égalité avec Anthony Calvillo (Montréal, 2012) et Mike Reilly (Edmonton, 2015-2016). Sam Etcheverry (Montréal, 1956) et Kent Austin (Saskatchewan, 1991) détiennent le record du circuit avec neuf matchs consécutifs d'au moins 300 verges de gains.

Les Tiger-Cats (2-1) ont porté un dur coup à leurs rivaux avec moins de cinq minutes à faire au troisième quart, quand Masoli a rejoint Terrence Toliver pour un majeur sur 25 verges, portant la marque à 28-10. Hajrullahu a ajouté trois points au compteur avec un placement de 38 verges avec huit secondes à écouler à la période.

Les Blue Bombers (1-2) ont réduit l'écart à 31-17 avec 4:38 à faire au match, quand Streveler a couru sur 15 verges pour atteindre la zone des buts. Cependant, les Tiger-Cats ont été en mesure de fermer la porte par la suite.