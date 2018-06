Vice-champions d'Europe contre vice-champions du monde, l'affiche a fière allure malgré les départs en demi-teinte des deux nations dans cette Coupe du monde.

D'une part, les Bleus ont assuré l'essentiel en finissant au 1er rang de leur groupe avec des victoires contre les Australiens et les Péruviens, mais ont affiché un jeu erratique à l'image du soporifique verdict nul face aux Danois, surnommé le « voyage au bout de l’ennui » par des journalistes français.

De l'autre, l’Albiceleste, passée à un fil de l'élimination après un début de compétition catastrophique.

La France a une très bonne équipe, elle a de bons défenseurs, de bons milieux et de bons attaquants. Ce sera difficile. Lionel Messi

La « puce », détenteur de cinq ballons d'or, sera évidemment le joueur le plus surveillé dans le camp argentin.

« Ça sert quand même à quelque chose de bien le connaître, sur son positionnement, a avancé le défenseur Samuel Umtiti, son coéquipier au FC Barcelone. Il a un talent extraordinaire, et même si on étudie son jeu, il peut nous mettre en difficultés. »

La France devra en tout cas produire du jeu, cette fois, d'autant que les immenses lacunes défensives de l'Argentine, symbolisées par la correction infligée par la Croatie en phase de groupes, pourraient profiter au Français Antoine Griezmann, lui aussi décevant et très attendu.

Le Portugal face à l'Uruguay

Luis Suarez de l'Uruguay et Cristiano Ronaldo du Portugal Photo : Getty Images/KIRILL KUDRYAVTSEV / FABRICE COFFRINI

Quatre heures plus tard et 2000 kilomètres plus loin, le meilleur ennemi de Messi, Cristiano Ronaldo, tentera de confirmer son début de Mondial tonitruant avec le Portugal.

Le Portugal bataillera avec l’Uruguay, 1er de son groupe avec neuf points et surtout zéro but accordé.

Il s'agira là d'un duel qui s'annonce bien moins flamboyant puisque les deux équipes mettent surtout l'accent sur la rigueur défensive.

« C'est l'une de nos vertus en tant qu'équipe, nous sommes solides en défense, a résumé l'expérimenté défenseur uruguayen Diego Godin après le triomphe de 3-0 contre l'hôte russe.

« Toute l'équipe sait se sacrifier. Nous sommes solides et unis », a renchéri son partenaire Sebastian Coates.

Un discours qui en dit long pour la Celeste qui possède l'un des meilleurs duos d'attaquants au monde avec Luis Suarez et Edinson Cavani.

Le Portugal attend de « CR7 » qu'il trouve la clé du verrou uruguayen, lui qui n'a jamais marqué hors de la phase de groupes en Coupe du monde.

Si Messi et Ronaldo gagnent leur confrontation respective, ils se retrouveront en quarts de finale le 6 juillet.