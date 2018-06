Le basketteur laisse donc aller une possibilité de salaire de 35,6 millions de dollars et deviendra joueur autonome.

Les Cavaliers pourraient quand même lui offrir une entente à court terme. James a signé un tel contrat chaque année depuis son retour à Cleveland en 2014.

Les rumeurs et les spéculations fusent de toutes parts concernant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Les plus persistantes l'envoient à Los Angeles, sous les couleurs des Lakers, bien que Boston et Houston semblent toujours être dans la course.

James possède deux résidences dans la région de Los Angeles, où il détient aussi une compagnie de production de films.

Financièrement, les Lakers ont la marge de manœuvre pour fait l'acquisition de James et d'un autre joueur vedette, peut-être Paul George ou Kawhi Leonard, afin de rivaliser avec les Warriors de Golden State.

L'ouverture du marché des joueurs autonomes de la NBA aura lieu dimanche, mais les joueurs ne pourront pas parapher une entente officielle avant le 6 juillet.

Boucher change d'adresse

Libéré par les Warriors il y a une semaine, Chris Boucher enfilera désormais l'uniforme des Raptors de Toronto. Du moins, pendant la ligue d'été de la NBA, qui regroupe les espoirs du circuit Silver.

Boucher s'est développé l'hiver dernier avec les Warriors de Santa Cruz, le club-école des doubles champions en titre de la NBA qui évolue dans la G League.

L'athlète de 25 ans a inscrit une moyenne de 11,8 points par rencontre, tout en signant 7,5 rebonds, en 20 confrontations.