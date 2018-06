Leur visite au Mosaic Stadium de Regina, où ils affronteront les Roughriders de la Saskatchewan (1-1) samedi, ne s'annonce pas facile.

« On a un gros test devant nous, a admis l'entraîneur-chef Mike Sherman plus tôt cette semaine. Ils ont une bonne ligne défensive et c'est une bonne équipe. Ce sera un bon test pour chacun d'entre nous. »

Afin de renouer avec le succès, les Alouettes devront éviter de laisser l'attaque des Roughriders s'amuser comme l'a fait celle des Bombers.

On doit sortir du terrain. La première série des Bombers et notre première à l'attaque expliquent une partie de nos insuccès. Ils ont eu le ballon pendant ce qui a semblé 20 minutes. Heureusement, nous les avons empêchés de marquer un touché, mais ils ont été sur le terrain pour 15 longs jeux. L'entraîneur-chef Mike Sherman

« À l'attaque, nous sommes ressortis avec une perte de terrain, a-t-il poursuivi. Des deux côtés du ballon, on doit connaître un meilleur début de match. »

« On est humains et on se fatigue, a renchéri le secondeur Hénoc Muamba, acquis cet hiver sur le marché des joueurs autonomes. Mais c'est aussi notre travail à la défense de sortir l'attaque adverse du terrain.

« Ce qui a été troublant la semaine dernière, ce n'est pas que chaque joueur ait commis des erreurs sur un jeu, mais plutôt qu'un joueur après l'autre ait commis une erreur d'un jeu à l'autre. On s'est partagé les erreurs. Il faudra mieux se concentrer. »

Défense poreuse

Alors que la défense devait être l'un des points forts de l'équipe, elle connaît de sérieux ratés depuis le début de la campagne avec 78 points accordés.

« On doit mieux communiquer. Je pense que c'est ça qui a été le problème. On a cherché à jouer individuellement, mais on doit jouer en équipe, a ajouté Muamba. Il faut avoir la bonne mentalité en amorçant le match. »

Face au quart recrue Chris Streveler la semaine passée, la défense montréalaise a été hachée menu. Tout ce qu'elle a tenté a été contré, si bien qu'elle a donné 588 verges au total, dont 343 par la passe.

« Il faut comprendre que le plan qu'ils avaient était excellent, a noté Muamba. Streveler ne restait pas toujours dans sa pochette pour passer, et quand il le faisait, il ne gardait que le ballon deux secondes environ. Chaque fois qu'on a tenté un blitz, il s'est débarrassé rapidement du ballon. »

Afin de les aider, les Moineaux devraient pouvoir compter sur les services de l'ailier défensif John Bowman. De retour à l'entraînement après avoir raté les deux premiers duels de la campagne, celui qui détient le record de l'équipe pour les sacs, avec 121, pourrait prêter main-forte au club à ce chapitre.

La formation du coordonnateur à la défense Rich Stubler n'a réussi que deux sacs cette saison, tous deux contre les Lions de la Colombie-Britannique (1-0) dans le premier match de la campagne.

Mince consolation pour les Alouettes : ils affronteront le quart no 2 des Riders, Brandon Bridge, en raison de la blessure subie la semaine dernière par Zach Collaros. Mais Streveler est aussi le deuxième quart des Bombers, et ceux-ci l'ont emporté 56-10.

« C'est un excellent jeune quart, a dit Muamba de Bridge, qui est l'un de ses très bons amis [...] C'est un gars qui peut très bien courir. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'il est doté de l'un des bras les plus puissants dans la ligue. Il faudra bien jouer en équipe, bien communiquer. On croit qu'on a un bon plan pour l'arrêter. »

À l'attaque, les Alouettes devraient présenter sensiblement le même visage que la semaine dernière. Le receveur Chris Williams, qui a raté quelques séances d'entraînement en raison d'une blessure à l'aine, devrait être de la formation.

« On sait ce qu'on doit faire, mais Regina est très spécial. C'est l'un des endroits les plus difficiles où jouer, a conclu Muamba. On voit ça comme une occasion de montrer ce qu'on peut faire. »