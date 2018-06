Eric Rogers et Kamar Jorden ont capté des passes de touché, mais c'est toutefois la défense des Stampeders qui a fait la différence. Elle a provoqué un revirement qui a mené au premier majeur et a stoppé à deux reprises le Rouge et Noir à la porte des buts, tôt au quatrième quart.

Don Jackson a inscrit un touché au sol et Rene Paredes a ajouté un placement de 22 verges pour les Stampeders.

Greg Ellingson a capté une passe de touché pour le Rouge et Noir. Le botteur Lewis Ward a été précis sur 40 et 28 verges, tandis que Richie Leone a ajouté un simple après un dégagement de 63 verges.

Mitchell est devenu le troisième quart dans l'histoire de l'équipe à dépasser les 20 000 verges, après Henry Burris (32 191 verges) et Doug Flutie (20 551 verges).

Il a complété 19 de ses 35 passes pour des gains de 251 verges. Il a lancé deux passes de touché, mais a été victime d'une interception.

Son vis-à-vis Trevor Harris a réussi 13 de ses 29 tentatives de relais pour 135 verges et 1 interception. Il a cédé sa place à Dominique Davis au quatrième quart.

Le substitut de Harris a rejoint Ellingson sur neuf verges pour un majeur en fin de rencontre.