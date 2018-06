Roger Federer pourrait affronter en huitièmes de finale le Croate Borna Coric, qui l'a battu en finale à Halle.

Le Suisse, classé première tête de série, défendra son titre et commencera son parcours face au Serbe Dusan Lajovic, 57e joueur mondial.

Rafael Nadal (no 2) n'a plus dépassé le stade des huitièmes de finale en sept ans à l'All England Club.

L'Espagnol pourrait croiser la raquette dès le troisième tour avec l'Italien Marco Cecchinato (no 31), l'invité surprise des demi-finales aux Internationaux de France.

Rafael Nadal Photo : Getty Images/Julian Finney

Nadal commencera le tournoi face à l'Israélien Dudi Sela, 33 ans et 129e à l'ATP.

Le premier obstacle de Shapovalov

Denis Shapovalov (no 26) pourrait rencontrer Andy Murray au deuxième tour. D'abord, le Canadien retrouvera le Français Jérémy Chardy.

Murray, qui a rendez-vous d'entrée de jeu avec le Français Benoît Paire, manque de compétitions depuis son retour de blessure.

Opéré à la hanche droite en janvier, le Britannique de 31 ans a effectué son retour à la compétition il y a 10 jours et n'a remporté qu'une seule victoire en trois matchs.

De son côté, Milos Raonic (no 13) aura comme premier adversaire le Britannique Liam Broady, 170e au classement mondial. Il pourrait se mesurer à Lucas Pouille (no 17) au troisième tour.

Vasek Pospisil sera opposé d'entrée au Kazakh Mikhael Kukushkin, 90e du monde, tandis que Peter Polansky se battra contre l'Autrichien Dennis Novak (172e).

Polansky a intégré le tableau principal en tant que joueur repêché (lucky loser).

Le premier tour verra un premier duel de titans entre le Suisse Stan Wawrinka et le Bulgare Grigor Dimitrov.

Le retour de Serena Williams

L'Américaine Serena Williams (no 25) revient à Londres pour la première fois depuis son titre en 2016. Elle est classée 183e, mais les organisateurs lui ont offert un statut de tête de série.

Sa mission risque de se compliquer dès le troisième tour. Elle pourrait batailler avec l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 5).

La Québécoise Eugenie Bouchard, 191e à la WTA, retrouve ce gazon sur lequel elle a connu de très belles heures, chez les juniors et chez les seniors. Elle se mesurera à la Britannique Gabriella Taylor (182e).

Le troisième tour pourrait voir la Russe Maria Sharapova (no 24), sacrée à Londres en 2004, affronter la Lettone Jelena Ostapenko (no 12), qui a remporté les Internationaux de France en 2017 et l'édition junior de Wimbledon en 2014.

La tenante du titre, l'Espagnole Garbine Muguruza (no 3), bénéficie d'un tableau relativement dégagé jusqu'aux huitièmes, où la Russe Daria Kasatkina (14e) pourrait lui causer ses premiers soucis.