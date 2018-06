Park compte trois victoires à la LPGA, dont l'Omnium féminin des États-Unis, l'an dernier.

Ne se laissant pas ébranler par des bogueys à ses deux premiers trous, Henderson a récolté six oiselets sur le premier neuf, en deuxième moitié de ronde.

Avec un nouveau fer droit ajouté à son sac lundi, Henderson n'a eu besoin que de 25 roulés. Elle a conclu sa journée avec sept oiselets, un de plus que Leblanc et deux de plus que Sharp.

Henderson a remporté ce tournoi il y a deux ans, en banlieue de Seattle.

À un seul coup de la tête, elle partage le deuxième rang avec les Américaines Brittany Altomare, Jaye Marie Green et Jessica Korda.

L'unifolié est aussi représenté par Brittany Marchand (71) et Anne-Catherine Tanguay (76).