L’enquête de la NFL a conclu que Winston avait contrevenu à la politique comportementale du circuit lors d’un incident survenu en mars 2016 où il a touché la conductrice d’une voiture Uber « de façon sexuelle et inappropriée, sans son consentement » et que des mesures disciplinaires étaient nécessaires.

Le quart a déclaré sur Facebook que « les deux dernières années et demie de ma vie ont été remplies d'expériences, d'occasions et d'événements qui m'ont permis de me développer, d'apprendre et de devenir plus sage ».

Il a ajouté qu'il avait écarté l'alcool de sa vie.

Winston, le premier choix universel au repêchage de 2015, a commencé 45 des 48 derniers matchs des Buccaneers. Il n'a pas participé à trois rencontres la saison dernière à cause d'une blessure à une épaule.

Il ratera en début de campagne des duels contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Eagles de Philadelphie et les Steelers de Pittsburgh, avant d'effectuer un retour au jeu le 30 septembre face aux Bears de Chicago.