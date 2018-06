« Honnêtement, j’y vais une course à la fois, et on verra bien quand on pourra faire ce grand pas en avant », a-t-il dit en ouverture de sa rencontre avec la presse spécialisée, jeudi.

Cela veut dire que le Québécois ne veut pas confirmer que les nouveautés censées améliorer le comportement de la FW41 sont encore prévues pour le Grand Prix d'Allemagne à la mi-juillet, comme l'avait précisé le directeur technique de l'équipe Paddy Lowe.

« Je ne veux pas dire que ce week-end sera difficile avant qu’il ne commence, mais, compte tenu de là où nous sommes, je ne crois pas que ce sera un week-end très différent du dernier », a-t-il admis, réaliste.

Lance Stroll au circuit Paul-Ricard Photo : Twitter / Williams

Il y a moins d'une semaine, Lance Stroll a été classé 17e du Grand Prix de France après avoir abandonné à deux tours de l'arrivée. Son coéquipier Sergey Sirotkin a fini 16e et dernier, à un tour du meneur.

Ils avaient été les plus lents en qualifications sur le circuit Paul-Ricard, balayé par le vent : Stroll 20e, Sirotkin 19e, à une demi-seconde de la 18e position.

« Le Grand Prix de France, c’était il y a seulement cinq jours, et rien n’a beaucoup changé, mais il y a toujours possibilité d’un peu de pluie ou quelque chose qui arrive en piste qui pourrait mêler les cartes. »

Il y a un an, sur le circuit de Spielberg, Stroll s'était qualifié très loin, 18e, et avait réussi à remonter jusqu'à la 10e position, pour obtenir un point au classement dans cette 9e épreuve de la saison. À l'issue de 9 courses en 2017, il avait amassé 18 points.

Cette saison, à l'aube du Grand Prix d'Autriche, neuvième épreuve de la saison disputée ce week-end, il n'a marqué que quatre points.

Trouver tout seul son bonheur

Souffrant du manque chronique de compétitivité de sa FW41, le Québécois s'est trouvé une source de motivation.

Lance Stroll à Barcelone Photo : Getty Images/Dan Istitene

« Chaque pilote dans ce paddock a eu ses années de misère. Du moment que je sais que je fais des pas dans la bonne direction, a-t-il commenté. Je ne dis pas que je suis satisfait, mais même si ça ne se voit pas en piste, j’ai travaillé mes faiblesses, j’ai renforcé mes forces et il y a plusieurs choses que je fais mieux que l’an dernier. »

« Je n’ai que 19 ans, et je peux certainement continuer à progresser. Je me sens plus à l’aise dans le cockpit, je sais un peu mieux comment aller chercher le maximum de ce que la voiture peut me donner, a-t-il affirmé. Ce que je cherche pour améliorer ma performance, ce que je veux dire aux ingénieurs. »

Stroll doit rester éveillé et saisir la moindre occasion, ce qu'il a fait en Azerbaïdjan quand il a pu entrer dans le top 10 et marquer quatre points.

« Ce qui me rend optimiste, c’est que quand j’en ai eu la possibilité, j’ai marqué des points, a rappelé Stroll, et ça peut arriver à nouveau cette saison. Je dois m’assurer de m’améliorer et d’être prêt à tirer profit des possibilités quand elles s’offrent à nous. »

Pas un mot sur 2019

Mais une frontière que Lance Stroll ne veut pas franchir pour l'instant, c'est celle au-delà de laquelle il devra préciser ses intentions pour la saison prochaine.

« La saison est encore longue, je me concentre sur le présent », a-t-il prévenu sous forme d'avertissement.

À la question : « Vous imaginez-vous chez Williams l'an prochain ? », Stroll ne s'est pas compromis.

« Je peux imaginer des tas de trucs. J'ai une grande imagination. Mais je ne rentrerai pas dans les détails, a-t-il précisé, sourire en coin.

« Nous en sommes au neuvième grand prix. Il reste encore quelques courses avant qu’on sache qui va où, et je tente juste de faire le mieux possible là où je suis en ce moment », a-t-il conclu.

Les premiers essais libres du Grand Prix d'Autriche ont lieu vendredi. La première séance commence à 5 h (HAE).