Sur la liste de Beckham pour son club, qui doit débuter dans la MLS en 2020, figurent notamment les appellations « Futbol Club Internacional de Miami » (Inter Miami), « Futbol Club Atletico Miami » (Atletico Miami), dans un état, la Floride, à forte présence latino-américaine. Miami Freedom est une autre option.

« Nous sommes dans la phase finale des décisions sur les marques. Ces annonces sont imminentes », selon Jorge Mas, l'un des associés de Beckham dans ce projet de nouveau club de la MLS.

Une autre liste en cours d'examen est celle des nombreux candidats au poste de directeur général, à pourvoir idéalement d'ici fin juillet, et à celui plus exposé d'entraîneur en chef, pour lequel l'équipe Beckham serait intéressée par Zinédine Zidane et Bruce Arena, selon certaines sources en Europe.

Zinédine Zidane, qui a joué avec Beckham au Real Madrid, vient de quitter son poste d'entraîneur, avant la Coupe du monde, sur une troisième victoire consécutive en Ligue des champions avec le club madrilène. Il peut espérer, à court ou moyen terme, devenir sélectionneur de l'équipe de France.

Bruce Arena, sélectionneur des États-Unis lors des Coupes du monde 2002 et 2006, a entraîné Beckham au Los Angeles Galaxy et remporté cinq titres en MLS, mais il n'a pas réussi à qualifier l'équipe américaine pour le Mondial en Russie.

Enfin, selon Jorge Mas, des détails et ébauches du futur stade de football de Miami seront révélés autour du 12 juillet, lors d'une rencontre de Beckham avec les autorités de la ville.