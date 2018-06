Un texte de Michel Chabot

Les joueurs ne se bercent pas d’illusions, car deux des trois récents succès ont été acquis contre l'Orlando Ciry SC, une troupe qui se cherche à l’heure actuelle.

« Nous avons de la confiance, mais elle est basée sur deux bons résultats contre une équipe qui n’est pas à son mieux, a admis le défenseur Daniel Lovitz. Nous avons été comme cette équipe aussi. »

Pour nous, c’est un peu un test. C’est vrai qu’on a engrangé un petit peu plus de confiance sur les deux derniers matchs. Il faudra faire le même match en défense. C’est sûr qu’il faudra être aussi solide, aussi costaud et solidaire. L'entraîneur-chef Rémi Garde

Le Sporting s’amène à Montréal avec une séquence de sept matchs sans défaite. Et le club du Missouri n’a pas perdu en six rencontres contre ses rivaux du Québec. L’entraîneur-chef a bien étudié les visiteurs et il sait que le défi sera de taille contre une attaque qui a produit 31 buts en 16 matchs.

« Quand ils ont le ballon, ça peut aller très, très vite, a dit Garde. Les transitions sont très rapides, ils sont capables de mettre beaucoup d’intensité dans le jeu, ce qu’ils ont fait lors de la deuxième mi-temps contre Houston. »

En effet, le Sporting a effacé un retard de 0-2 samedi dernier contre le Dynamo avec trois buts lors de la seconde période pour signer un gain de 3-2 devant ses partisans. Il faut donc respecter leur force de frappe.

« C’est l’une des équipes les plus constantes de la ligue. Ils ont une unité défensive déterminée et stable depuis quelques années, a mentionné Lovitz.

« Il y a eu des changements au sein de leur attaque et plusieurs joueurs ont apporté de bonnes choses à leur brigade dynamique. C’est une équipe bien équilibrée qui sait comment gagner les gros matchs et qui a été dans les éliminatoires pour aussi longtemps que je me souvienne. »

De la constance, c’est ce que recherche l’Impact en ce moment, puisqu'il n’est qu’à trois points d’une place dans les matchs éliminatoires. L’équipe joue mieux parce que les joueurs ont changé leur mentalité et se comportent mieux sur le terrain dans des situations de jeu précises.

Sur les coups de pied arrêtés, on prenait pas mal de buts par manque d’attention ou en raison de la mauvaise communication sur le terrain. Ce sont des choses qui paraissent petites, mais qui au final font la différence. Saphir Taïder

Garde aimerait maintenant que ses hommes soient un peu plus « méchants » en attaque et qu’ils marquent avec plus de régularité. Outre Ignacio Piatti, les autres attaquants sont plutôt timides.

En fait, l’Argentin a inscrit trois des cinq buts des siens contre Orlando, les deux autres ayant été enregistrés par des joueurs ennemis dans leur propre filet.

« On compte beaucoup sur Nacho pour marquer des buts, mais je pense que l’équipe, collectivement, arrive à déséquilibrer assez souvent les blocs adverses. Mais dans les 30 derniers mètres, il faut que, non seulement Nacho, mais ceux qui sont impliqués dans l’attaque sentent la possibilité, le désir et l’agressivité pour avoir cette joie de marquer. »

Allez les Bleus!

Samedi matin, de nombreux membres de l’équipe se réuniront pour regarder le match de la France au Mondial. En huitièmes de finale face à l’Argentine, les Français auront fort à faire pour rester en vie.

« Contre l’Argentine, c’est un match qui n’a pas eu lieu en Coupe du monde, je lisais, depuis 1978, a raconté Garde. Il faut le prendre comme un événement fantastique à regarder et je pense que les joueurs doivent aussi le prendre comme ça, comme un match super à jouer. Ce sera difficile et très équilibré. »

Pour l’emporter, les Bleus de Didier Deschamps devront élever leur niveau de jeu, croit Garde.

Un peu comme le onze montréalais devra le faire, en soirée, face au puissant Sporting de Kansas City.