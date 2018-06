Shapovalov a subi six bris, trois dans chacun des engagements, pendant cette rencontre de 1 h 20 min.

Des difficultés avec sa deuxième balle de service lui ont nui à ce chapitre, la troisième tête de série en Angleterre affichant un piètre taux de 13 % (4 en 30).

Shapovalov a également été victime de huit doubles fautes contre aucune pour l'Allemand de 30 ans répertorié au 67e rang mondial.

L'athlète de 19 ans avait battu l'Américain Jared Donaldson mercredi. Son statut de troisième favori lui avait offert un repos supplémentaires de quelques jours.

Shapovalov a été classé 28e tête de série en vue de Wimbledon qui s'amorcera lundi.

Sa préparation au troisième tournoi du grand chelem de la saison n'a pas produit les résultats escomptés. Il a remporté un seul duel en trois compétitions disputées à Stuttgart, au Queen's et à Eastbourne.

Plus tôt ce mois-ci, l'Indien Prajnesh Gunneswaran et le Luxembourgeois Gilles Muller lui ont indiqué la porte de sortie d'entrée en Allemagne et à Londres

Autres résultats - Quarts de finale

Hommes

Lukas Lacko (SVK) bat Cameron Norrie (GBR) 6-3, 6-4

Marco Cecchinato (ITA/no 4) bat John Millman (AUS) 5-7, 6-3, 6-2

Femmes