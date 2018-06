Sur le terrain no 11 du célèbre club de tennis, la Québécoise l'a emporté en deux manches de 6-3 et 6- 2 contre la Colombienne Mariana Duque-Marino, 97e au classement de la WTA et 2e tête de série du volet qualificatif.

Bouchard n'a cette fois pas flanché en milieu de match, et a constamment mis sous pression son adversaire. Après 66 minutes de jeu, elle menait déjà 6-3 et 4-2.

Elle a ensuite brisé le service de la Colombienne pour mener 5-2 en route vers une victoire très encourageante, remportée en 75 minutes.

C'était pour la Canadienne une première victoire aux dépens d'une joueuse du top 100 depuis le mois de janvier.

Bouchard entre donc dans le tableau principal du tournoi de Wimbledon, dont elle a déjà atteint deux fois la finale, chez les juniors et chez les seniors.

De son côté, Brayden Schnur n'a pas franchi le dernier obstacle. Il a perdu son match de troisième tour face à Christian Harrison, 6-7 (3/7), 5-7 et 1-6 en 2 h 10 min.