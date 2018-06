Bregman a claqué son 14e circuit de la saison après un retrait, avec un compte d'aucune balle et deux prises face au releveur Ryan Tepera (5-3). Tony Kemp était sur les buts en vertu d'un simple.

Bregman a réussi un coup de canon à ses trois derniers matchs. Il a frappé pour une moyenne de ,643 pendant la série de trois matchs (9 en 14), produisant six points.

La claque de Bregman était son troisième coup sûr du match, après deux doubles.

La première manche a donné lieu à huit points, dont cinq pour les Blue Jays.

Deux simples, un double et deux ballons sacrifices ont alors amené des coureurs des visiteurs au marbre. Yangervis Solarte s'est distingué en atteignant les 45 points produits, faisant marquer Randal Grichuk à l'aide d'un double.

Kevin Pillar et Aledmys Diaz ont fourni trois simples chacun. Pillar a marqué deux fois.

Marwin Gonzalez a aussi frappé une longue balle pour les Astros (54-28). Il mettait fin à une disette de 0 en 23.

Evan Gattis a obtenu deux doubles et le lanceur gagnant a été Will Harris (3-3). Dallas Keuchel a quitté la rencontre après cinq manches et un tiers, ayant donné six points, sept coups sûrs et trois buts sur balles.



Après une journée de répit, les Blue Jays (37-43) entameront vendredi une série de quatre matchs face aux Tigers de Détroit, au Rogers Centre.