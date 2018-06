Un texte de Michel Chabot

Les Alouettes ont perdu leurs deux premiers matchs de la saison 2018 et sont à la recherche de la moindre solution pouvant les aider à sortir du nouveau trou qu’ils sont en train de se creuser eux-mêmes.

Ils ont donc rapatrié le quart-arrière Vernon Adams, libéré par les Tiger-Cats de Hamilton quelques jours plus tôt.

« Dans la LCF, tu ne sais jamais ce qui va se passer, dit Adams. Je ne suis pas vraiment surpris, mais c’est ici que je voulais être et je suis content de revenir. »

Mike Sherman aime certaines des qualités de son nouveau protégé, qui porte à six le nombre de quarts-arrière avec l’équipe.

« C’est un très bon athlète, il lance bien le ballon, il joue avec émotion et bouge bien les pieds. Il a ces dimensions typiques de l’attaque d’où il vient. »

L’entraîneur-chef fait référence aux Ducks de l’Université de l’Oregon où Adams était le partant en 2015. C’était après les trois années où Marcus Mariota avait fait la pluie et le beau temps avant d’être repêché par les Titans du Tennessee.

Jeremiah Masoli, le quart numéro un des Tiger-Cats de Hamilton en est un autre qui a dirigé l’attaque des Canards, en 2008 et 2009.

Cela dit, Sherman reconnaît qu’Adams apporte une dimension différente si on le compare aux Drew Willy et Matthew Shiltz, même s’il est petit à 1,80 m.

Je n’ai jamais eu un quart de moins de six pieds, mais s’il lance des passes de touché, je vais beaucoup l’aimer. Mike Sherman, entraîneur-chef des Alouettes

Adams, lui, a confiance en ses moyens et il sait que la situation chez les quarts montréalais est loin d’être stable.

Il ne le crie pas sur les toits, mais il admet du bout des lèvres qu’il croit qu’on ne lui a pas encore donné une véritable chance de se faire valoir dans la Ligue canadienne. Dans son allocution avec les journalistes, il n’a pas longtemps caché ses réelles intentions.

-« Je ne sais pas, a-t-il d’abord répondu. À quoi vous attendez-vous? »

-« Crois-tu obtenir un départ? », lui a-t-on demandé.

-« Je m’attends à commencer un match, oui monsieur », a-t-il affirmé, le regard franc.

Ce ne sera pas à Regina, samedi. Adams aura besoin de plus de temps pour assimiler les jeux dans le livre des Alouettes, lui qui n’a pas vraiment lancé de ballon depuis son départ de Montréal, il y a 10 mois.

D’ailleurs, avant de quitter le nid, Vernon Adams avait remporté ses trois derniers matchs. Il est d’ailleurs le dernier quart des Alouettes à avoir gagné un match sur la route.

« Je crois que je me suis bien débrouillé, a confié celui qui portait le numéro 8 à l’entraînement. Nous avions une fiche de 3-0, mais j’avais une bonne défense avec Noel Thorpe, Kyries (Hebert), Bear (Woods) et tous ces gars. Ils m’aidaient beaucoup. »

« Je crois que je me suis bien débrouillé. Nous avions une fiche de 3-0, mais j’avais une bonne défense, Noel Thorpe, Kyries (Hebert), Bear (Woods) et tous ces gars. Ils m’aidaient beaucoup. »

Peu importe, dit le jeune homme originaire d’un quartier mal fréquenté de Pasadena en Californie. Il se dit tout simplement heureux d’avoir une nouvelle chance de se faire valoir.

Je ne devrais même pas être ici… si on se fie à l’endroit d’où je viens. Je suis reconnaissant, j’ai pu être présent pour le quatrième anniversaire de mon fils, pour la première fois en trois ans. Je suis béni, tout va bien. Vernon Adams

Faux départ

Les Alouettes ont été atroces vendredi dernier. Ils ont inauguré leur saison à domicile avec une honteuse défaite de 56-10 face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Mike Sherman ne montre pas encore de réels signes d’impatience, mais il ne se défile pas quand on lui demande ce que son équipe devra améliorer. Mieux amorcer la rencontre en Saskatchewan ne serait pas une mauvaise idée.

« Notre première présence en défense et notre première possession de ballon, l’autre jour, ce n’est pas de cette façon que nous voulons jouer, a exposé l’Américain de 63 ans.

« Notre défense a été sur le terrain pendant 15 jeux, l’attaque attendait sur le côté pendant 20 minutes. Heureusement, nous les avons limités à un placement. Et à l’attaque, nous n’avions que des pertes à nos deux premières possessions. Alors des deux côtés du ballon, il faut mieux commencer le match. »

Les Oiseaux sont bons derniers dans la ligue avec 20 points marqués et 78 accordés. Pas de doute possible, on peut faire mieux à tous les niveaux.