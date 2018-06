« J'attends avec impatience de retourner à Toronto cet été. La dernière fois que j'ai participé à la Coupe Rogers, c'est lorsque j'ai remporté le titre à Montréal, en 2015, et je garde de magnifiques souvenirs de mes trois triomphes au Canada », a déclaré l’Écossais.



« Je suis donc reconnaissant envers le tournoi pour cette occasion et j'espère pouvoir jouer du bon tennis devant mes partisans canadiens en août », a-t-il ajouté.



Murray a effectué un retour au jeu aux Championnats Fever-Tree en juin, après une absence de 11 mois en raison d'une blessure à la hanche. Il est actuellement classé au 156e rang mondial.



Le tableau principal regroupera les 44 meilleurs joueurs du monde, dont l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer. Les Canadiens Denis Shapovalov et Milos Raonic seront aussi présents à Toronto, tout comme le champion en titre, Alexander Zverev, et le finaliste aux Internationaux de France, Dominic Thiem.



Le volet féminin de la Coupe Rogers se déroulera du 3 au 12 août, au Stade IGA, à Montréal.