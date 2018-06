Il s'agit d'une première victoire sur gazon cette saison pour l'Ontarien de 19 ans.

Petra Kvitova déclare forfait



Blessée à une cuisse, la huitième joueuse mondiale se retire du tournoi. Elle en a fait l'annonce avant son match contre Agnieszka Radwanska.



« Je suis très déçue de devoir me retirer du tournoi d'Eastbourne ce matin », a-t-elle déclaré dans un communiqué.



« Je me suis blessée à une cuisse en finale à Birmingham et même si j'ai joué avec un bandage lors de mon match ici mardi, je me suis réveillée ce matin avec une douleur plus vive. Puisque Wimbledon approche, je ne voulais pas prendre le risque d'aggraver la blessure en jouant mercredi. »



Kvitova a comblé son retard pour vaincre Magdalena Rybarikova et défendre son titre dimanche dernier.



À Wimbledon, elle sera la huitième tête de série et visera un troisième titre en simple.