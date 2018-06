Morton (10-1) a éparpillé quatre coups sûrs et deux buts sur balles pour signer une troisième victoire de suite. Il est devenu le premier lanceur des Astros à atteindre le plateau des 10 victoires cette saison.

Evan Gattis a placé les Astros en avant en cinquième manche à la suite d'un simple de deux points. Jake Marisnick a procuré un coussin aux siens en claquant une longue balle de trois points en huitième, deux manches après avoir préservé le blanchissage grâce à un attrapé spectaculaire aux dépens de Justin Smoak.

Alex Bregman, qui a égalé un sommet personnel avec quatre coups sûrs, a ajouté un circuit de deux points en huitième manche pour enregistrer un deuxième match de suite avec un coup de quatre buts.

Ryan Borucki (0-1) a fait du bon travail pour les Blue Jays (37-42) à son premier départ dans les majeures. Il a accordé deux points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches. Borucki, qui montre un dossier de 6-5 et une moyenne de points mérités de 3,27 en 13 départs au niveau AAA, a retiré trois adversaires au bâton avant que Preston Guilmet prenne le relais.

Chris Devenski s'est occupé de la huitième manche et Hector Rondon a accordé un coup sûr en neuvième pour permettre aux Astros (53-28) d'inscrire un septième blanchissage cette saison.