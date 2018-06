Jusqu’à la 86e minute du match contre le Nigeria, les Argentins étaient virtuellement éliminés. Un but de Marcos Rojo a dénoué l’impasse.

Lionel Messi avait semé l’hystérie plus tôt dans l’assemblée, et particulièrement dans la loge de Diego Maradona, avec son premier but du tournoi à 14e minute.

Bien servi par un long ballon d’Ever Banega, Messi a touché la cible à la droite du gardien africain.

Diego Maradona avec des partisans de l'Argentine Photo : Getty Images/Julian Finney

Il s’agit d’un premier but en Coupe du monde pour Messi après un passage à vide de 660 minutes. L’Argentin avait marqué ses deux derniers buts dans la compétition contre le Nigeria au Brésil en 2014.

Messi a aussi frappé le poteau sur coup franc à la 34e minute.

La réplique du Nigeria est venue du pied de Victor Moses, sur un tir de pénalité, à la 51e minute.

L’Argentine se mesurera à la France en huitièmes de finale.

La main de Dieu 2.0 ?

Les Argentins ont particulièrement eu chaud à la 75e minute de jeu. Un centre d’Odion Ighalo a été repoussé de la tête par Marcos Rojo. Or, le ballon a abouti sur son avant-bras.

L’arbitre du match a eu recours à la reprise vidéo, mais a jugé que la main était involontaire. Le bras était pourtant décollé du corps. Les Nigérians, impuissants, croyaient avoir un pied en huitièmes de finale. Ils rentreront plutôt à la maison.

Dans l’autre match du groupe D, à Rostov, la Croatie a vaincu l’Islande 2-1. La Croatie termine au 1er rang du groupe et affrontera le Danemark en huitièmes de finale.

En présence de huit nouveaux joueurs par rapport au dernier match, les Croates ont su dompter les insulaires qui les avaient pourtant battus en qualifications de Coupe du monde.

Ivan Perisic a inscrit le but vainqueur à la 90e minute. Milan Baldelj avait ouvert la marque en début de deuxième demie.

Gylfi Sigurdsson a inscrit l’unique but des Islandais à la 76e minute.

L’équipe cendrillon de l’Euro 2016 a été, cette fois, à court de miracles.