Le club a confirmé l'information mardi.

Kurvers se joint à l'équipe du Minnesota après avoir passé les 10 dernières campagnes avec le Lightning de Tampa Bay, dont 7 à titre de conseiller spécial au directeur général.

Avant de se joindre au Lightning, il a passé 11 saisons avec les Coyotes de Phoenix.

L'ex-défenseur de l'Université Minnesota Duluth a aussi gagné la Coupe Stanley avec le CH en 1986.

Il a inscrit 93 buts et 328 mentions d'aide, en plus d'avoir écopé de 350 minutes de pénalité, en 659 rencontres dans la LNH avec le Canadien, les Sabres de Buffalo, les Devils du New Jersey, les Maple Leafs de Toronto, les Canucks de Vancouver, les Islanders de New York et les Ducks d'Anaheim.

Il avait été sélectionné au septième tour par le Tricolore lors du repêchage en 1981.