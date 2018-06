Sans idées, sans volonté, les équipes détentrices des deux premiers rangs se sont ménagées avant d’amorcer le tour éliminatoire. Un match nul faisait l’affaire des deux équipes.

Sans qu’on s’approche du honteux match de 1982 entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche, qui savaient qu’une victoire allemande de 1-0 les qualifiait toutes deux pour le deuxième tour, le manque d’envie était ici bien évident.

Pourtant, le mot a dû circuler sur la pelouse. Avec son avance de 2-0, le Pérou avait à peu près fini de cuire les carottes de l’Australie. Les Danois pouvaient, avec une victoire contre les Français à Moscou, gagner le groupe C.

Peut-être voulaient-ils éviter l’Argentine, qui pourrait tout à fait se hisser au 2e rang en après-midi et croiser la France en huitièmes de finale. Affronter la Croatie, ce n’est toutefois guère mieux.

(Peut-être les Danois voulaient-ils aussi éviter le Nigeria et l’Islande, qui seraient deux clients compliqués en huitièmes. On verra bien ce que ce fascinant groupe D nous réserve.)

En face, mine de rien, les Français doivent être heureux de la tournure des événements. Ils n’ont pas emballé la planète soccer, mais ils ont fait leur travail sobrement et proprement. Ils ont gagné un groupe entièrement à leur portée. Leur objectif n’est pas de créer un chef-d’œuvre, mais de soulever six kilogrammes d’or au lendemain de leur fête nationale.

Tout de même, quelques soucis demeurent. Le rendement d’Antoine Griezmann n’a rien de réjouissant. Les matchs des Bleus ne semblent vraiment prendre du rythme que lorsqu’un Nabil Fekir, par exemple, monte au jeu à partir du banc. Heureusement qu’il y a N’Golo Kanté…

Deux buts péruviens pour l'histoire

Pendant ce temps, à Sotchi, le Pérou s’est au moins créé d'agréables souvenirs de sa première Coupe du monde en 36 ans.

Voilà une belle équipe. La Blanquirroja a été plus volontaire dans son jeu que bien des sélections. Avec un peu plus de réussite dans la surface de réparation adverse, elle aurait pu avoir un coup à jouer dans cette dernière journée de compétition.

Les Péruviens n’avaient plus vu de victoire de leur équipe nationale au Mondial depuis celui de 1978. Le premier but d’André Carrillo a fait rougir plus d’une paire d’yeux dans les tribunes du stade Ficht.

L’auteur de la passe décisive, Paolo Guerrero, a conclu son rocambolesque cycle d'avant la Coupe du monde avec le but d’assurance. Après qu’il eut marqué cinq buts en qualifications, le capitaine péruvien a reçu en décembre 2017 une suspension pour dopage qui devait le priver de Mondial.

Ce n’est qu’à la fin mai que le Tribunal fédéral suisse lui a permis de jouer ce tournoi, qu’il n’a réellement amorcé qu’à titre de remplaçant dans le premier matc perdu 1-0 contre le Danemark.

Les résultats du Pérou auraient-ils été différents si Guerrero avait été titulaire contre l’équipe qui a finalement pris le 2e rang? La question se pose.

Mais dans les circonstances, les Péruviens peuvent fêter leurs héros sans complexes. L’Histoire se souvient surtout des grands gagnants, mais il y a de jolies exceptions.