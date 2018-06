La victoire de Murray a eu des airs de délivrance puisqu'il n'avait pas remporté un match depuis la dernière édition de Wimbledon. Il avait perdu à son retour au jeu la semaine passée au tournoi du Queen's contre l'Australien Nick Kyrgios.

D'un côté du court, l'ancien numéro un mondial redescendu à la 156e place après avoir subi une opération pour corriger sa hanche gauche.

De l'autre, le détenteur de trois des quatre couronnes du grand chelem, récoltées entre 2014 et 2016, qui a dégringolé jusqu'au 225e échelon et tarde à retrouver ses aises en raison d'une blessure au genou gauche.

Les deux éclopés, la plupart du temps loin des terrains de tennis depuis un an, tentent de renouer avec la crème du tennis masculin.

Murray a fait un pas dans la bonne direction en lever de rideau à Eastbourne. L'Écossais a brisé son rival à quatre reprises, soit deux fois par manche. Wawrinka a pour sa part été incapable de convertir l'une ou l'autre de ses quatre occasions.

Le service erratique du Suisse a causé sa perte.

« Je suis très heureux d'avoir gagné. Je pense que j'ai bien joué en première manche, mais dans la seconde c'était plus inégal et j'étais un peu nerveux », a observé Murray.

Quand vous n'avez pratiquement pas joué de l'année et que vous rencontrez quelqu'un comme Stan, c'est dur. Mais objectivement, je suis ravi de cette victoire. Andy Murray

Le double vainqueur de Wimbledon, le titre majeur manquant à Wawrinka, sera confronté au deuxième tour à son compatriote Kyle Edmund qui a été exempté du premier tour grâce à son statut de deuxième tête de série.

L'Argentin Diego Schwartzman (no 1), le Canadien Denis Shapovalov (no 3) et l'Italien Marco Cecchinato (no 4) forment le quatuor des favoris.

Shapovalov disputera sa première rencontre en Angleterre contre l'Américain Jared Donaldson, âgé de 21 ans et classé 51e sur le circuit de l'ATP.

Du côté des dames, la Danoise Caroline Wozniacki (no 1) et la Tchèque Karolina Pliskova (no 2) ont accédé aux huitièmes de finale.

Wozniacki a battu l'Italienne Camila Giorgi en deux manches de 6-2 et 6-3. Pliskova, quant à elle, a eu besoin d'un engagement décisif avant de se défaire de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6 et 6-3.

Autres résultats du jour

Hommes - Premier tour

Jay Clarke (GBR) bat Ryan Harrison (USA) 6-4, 6-1

Denis Istomin (UZB) bat Andreas Seppi (ITA) 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (7/4)

John Millman (AUS) bat Gilles Muller (LUX) 6-7 (5/7), 6-3, 6-2

Jared Donaldson (USA) bat Taylor Fritz (USA) 6-7 (8/10), 6-3, 7-6 (7/3)

David Ferrer (ESP/no 6) bat Matteo Berrettini (ITA) 7-5, 6-3

Femmes - Premier tour