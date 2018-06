Le joueur de ligne offensive Spencer Damm et le receveur éloigné De'Mornay Pierson-El complètent le trio des nouveaux venus.

Hill fils a amorcé son stage universitaire en 2013 avec les Aggies de Texas A&M. L'entraîneur-chef à l'époque, Kevin Sumlin, lui avait confié les rênes de l'attaque l'année suivante après le départ de Johnny Manziel.

Manziel se plaisait d'ailleurs à surnommer son successeur « Kenny Football ».

Hill fils a disputé une campagne à l'Université Texas A&M en tant que quart partant avant de changer de programme de football. Il a conclu sa carrière dans la NCAA en 2017 avec les Horned Frogs de l'Université Texas Christian (TCU).

L'Américain de 23 ans a amassé 9192 verges par la voie des airs et 64 passes de touché contre 29 interceptions en 38 rencontres. Il a ajouté 1127 verges et 15 majeurs au sol, en plus de capter 2 relais payants.

Les Alouettes comptent cinq pivots dans leurs rangs. Drew Willy, Jeff Mathews ainsi que Garrett Fugate sont dans la formation et Matthew Shiltz se retrouve sur la liste des blessés.