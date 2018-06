Le défenseur a été échangé en compagnie du gardien Philipp Grubauer à l'organisation établie à Denver. Les Capitals de Washington ont quant à eux mis la main sur une sélection de 2e tour, la 47e au total qui a servi à obtenir l'espoir Kody Clark lors du repêchage.

Dès samedi, l'Avalanche soumettait Orpik au ballottage.

Orpik devait avoir un impact de 5,5 millions de dollars sur la masse salariale cette saison. Il avait paraphé une entente de 5 ans évaluée à 27,5 millions de dollars en 2014 avec les Capitals.

Avant de s'amener à Washington, le vétéran de 37 ans a disputé 11 campagnes à Pittsburgh. Les Penguins l'avaient repêché au 18e rang en 2000. Seulement trois arrières ont été choisis avant lui, soit Rostislav Klesla (4e), Lars Jonsson (7e) et Ron Hainsey (13e).

Il se classe au 7e échelon de son encan en ce qui a trait aux matchs joués, lui qui en compte 982.

Réputé pour son jeu défensif et physique, Orpik affiche un rendement de +71 et a passé 940 minutes au banc des punitions. Il a également enregistré 16 buts et 169 mentions d'assistance.

Le double champion de la Coupe Stanley (2009 et 2018) s'est illustré sur la scène olympique avec l'obtention d'une médaille d'argent sous les couleurs de l'équipe américaine aux Jeux de Vancouver, en 2010.