Âgée de 19 ans, Hataoka a conclu sa ronde finale avec une avance de six coups sur sa plus proche adversaire. Elle a terminé avec un pointage de 63 (-8).

Elle a établi un record au tournoi disputé au Pinnacle Country Club avec un pointage cumulatif de -21. Elle a brisé le précédent record de -18 établi l'an dernier.

Hataoka avait remporté deux tournois la saison dernière sur le circuit japonais de la LPGA.

Austin Ernst a disputé une ronde de 65 pour conclure au second rang. Minjee Lee et Lexi Thompson figuraient parmi les six joueuses ayant terminé au 3e rang ex aequo.

Les Canadiennes Britanny Marchand (70) et Anne-Catherine Tanguay (71) ont respectivement terminé au 53e et au 65e rang.

Alena Sharp et Maude-Aimée Leblanc n'ont pas été en mesure de passer le couperet samedi et n'ont pas participé à la ronde finale.