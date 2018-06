L'athlète de 28 ans touchera huit millions de dollars américains par saison jusqu'en 2026-2027.

« John (Carlson) a été exceptionnel et constant au sein de notre équipe et a évolué pour devenir l'un des meilleurs défenseurs de la LNH, a déclaré le directeur général, Brian MacLellan. Des défenseurs de sa trempe sont des joyaux rares dans notre ligue et à 28 ans, nous sentons qu'il amorce seulement ses meilleures années. »

Carlson souhaitait demeurer dans le giron de l'équipe avec laquelle il a remporté la Coupe Stanley il y a quelques semaines.

Les Capitals ont libéré de l'espace sur la masse salariale en cédant le vétéran défenseur Brooks Orpik et le gardien Philipp Grubauer à l'Avalanche du Colorado, vendredi soir, au repêchage de la LNH.

En plus de mettre la main sur le précieux trophée, Carlson a connu la meilleure saison de sa carrière en 2017-2018 grâce à une récolte de 68 points, dont 15 buts, en 82 rencontres.

En séries éliminatoires, le défenseur a récolté 20 points, dont 5 buts, en 24 matchs.

« Sa valeur est immense, a ajouté le gardien de but des Capitals, Braden Holtby. Nous avons pu voir à quel point son apport à l'équipe était significatif lors de notre conquête de la Coupe. Je crois qu'il a vraiment évolué de façon constante et je crois qu'il sera un excellent joueur pour plusieurs années à venir. Il est un bon joueur depuis longtemps et je crois que cette année il l'a davantage démontré. »

Avec ce nouveau contrat, Carlson, dont le contrat précédent lui rapportait 4 millions par saison, est devenu le deuxième joueur le mieux payé chez les Capitals, derrière le capitaine Alex Ovechkin.