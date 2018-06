Que faut-il en comprendre pour des pays comme le Canada ou les États-Unis, qui n’ont pas été capables de sortir de la CONCACAF pour participer à la finale de la Coupe du monde?

« Ça tourne encore le couteau dans la plaie, a dit l’ancien attaquant américain Taylor Twellman. C’est un autre rappel qu’être incapable de se qualifier pour le Mondial, c’est un échec lamentable. »

Battu 3-0 d’entrée de jeu par la Belgique, le Panama a essuyé un revers de 6-1 dimanche aux mains de l’Angleterre. Le Costa Rica n’a marqué aucun but dans ses deux premières rencontres, perdues contre la Serbie (1-0) et le Brésil (2-0).

Il reste le Mexique comme seul représentant de la CONCACAF, en bonne position pour les huitièmes de finale, après avoir battu l’Allemagne et la Corée du Sud.

Ce sera la première fois depuis 2006 que moins de deux pays de la zone Amérique du Nord et centrale passeraient à la ronde des 16.

« Le Mexique est une équipe solide, reconnaît l’ancien entraîneur de l’équipe nationale américaine Bruce Arena. Le Costa Rica aussi. Le Panama n’est pas du même niveau. Nous pensons que nous aurions dû être la troisième équipe, mais nous sommes les seuls responsables de notre malheur. »

Les Américains ont perdu contre les Costaricains deux fois en phase de qualification, dont une déconvenue de 4-0 en novembre, qui a forcé la fédération américaine à renvoyer Jürgen Klinsmann. Arena l’a remplacé. Les Ticos se sont tout de même imposés 2-0 en septembre dernier au New Jersey.

Le Canada encore plus loin derrière

Les espoirs du Canada s’étaient estompés bien plus tôt. En septembre 2016, l’unifolié a gagné 3-1 contre le Salvador, mais avait besoin d’une victoire mexicaine contre le Honduras pour passer à la phase suivante.

Lors de l’annonce de l’organisation du Mondial au Canada, aux États-Unis et au Mexique en 2026, le sélectionneur John Herdman a expliqué que la prochaine finale, en 2022, était une occasion importante de jeter les bases d’un programme élite masculin.

« Nous produisons des joueurs de haut niveau depuis des années. Notre défi, c’est de les garder ici », a dit Herdman en juin dernier.

Les arbitres de la CONCACAF

Arena a également avancé que les officiels de la CONCACAF n’ont pas aidé la cause du continent. Il a souligné deux jeux dans le match Panama-Angleterre qui démontrent son propos : Fidel Escobar et Roman Torres ont projeté Jesse Lingard, et Anibal Godoy a fait la même chose à Harry Kane. Chaque fois, l’officiel Gehad Grisha a donné un coup de pied de réparation à l’Angleterre, converti avec succès.

« Ce genre de chose arrive tout le temps dans la CONCACAF, mais les équipes ne sont jamais punies pour ça, a avancé Arena.

« À mes yeux, le niveau d’arbitrage freine le progrès de la région. Il faudrait que vous frappiez quelqu’un sur la tête avec une massue pour obtenir un coup de pied de pénalité, dans la CONCACAF. »