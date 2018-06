La victoire de Cilic est survenue quelques heures après celle de son compatriote Borna Coric face au Suisse Roger Federer à Halle, offrant à la nation croate un coup double inespéré dimanche.

La première tête de série a trimé dur pour renverser la vapeur après avoir échappé la manche initiale. Victime d'un bris au premier tiers, il n'a plus perdu un jeu au service par la suite.

Cilic a fait face à une balle de championnat lorsque le score indiquait 5-4 en faveur de Djokovic au deuxième engagement.

Le Croate avait rendu les armes en finale l'année dernière contre l'Espagnol Feliciano Lopez. Il a cette fois-ci renoué avec le statut de champion à Londres, six ans après son premier triomphe au Queen's.

Son puissant service lui a été très utile dans les moments corsés.

Cilic a enregistré 18 as durant la confrontation qui a duré 2 h 57 min contre 12 pour Djokovic. Il a en contrepartie commis six doubles fautes, une de plus que l'ancien roi de l'ATP, redescendu au 22e rang mondial.

Le finaliste en titre aux Internationaux d'Australie et à Wimbledon, défait dans les deux cas par Federer, a envoyé seulement 48 % de ses premières balles de service à l'intérieur des limites du terrain, loin derrière Djokovic qui a maintenu un taux de 77 %.

Le détenteur de 12 couronnes en grand chelem n'a pas su profiter des légères défaillances de Cilic à ce chapitre pour mettre un frein à une pause d'un an sans sacre.

Il n'avait d'ailleurs pas vu le moindre adversaire lui soutirer une manche lors des quatre duels précédents disputés dans la capitale anglaise.

Djokovic a signé sa victoire la plus importante de la saison au deuxième tour face au Bulgare Grigor Dimitrov (no 2), classé au 5e échelon du circuit professionnel masculin.

Avant cela, il avait perdu ses deux matchs contre des membres du top 10, soit l'Autrichien Dominic Thiem et l'Espagnol Rafael Nadal, respectivement aux Masters de Monte-Carlo et de Rome.