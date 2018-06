Après une première ronde de repêchage assez terne, les équipes ont repris l'action samedi, préparant le terrain pour quelques échanges.

La planète hockey scrutera de près le dossier de Tavares, qui amorcera les discussions avec les diverses équipes intéressées à ses services, dimanche, à l'aube de l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

Le joueur de franchise des Islanders de New York s'entretiendra tour à tour avec les Maple Leafs de Toronto, les Sharks de San Jose et trois autres équipes dans les prochains jours, à Los Angeles, avant de pouvoir signer officiellement un contrat, le 1er juillet.

Il a mérité le droit de choisir où il veut aller. Il a le droit de le faire. La chose importante dans cette histoire, c'est qu'il demeure un Islander à la fin. Lou Lamoriello, directeur général des Islanders de New York

Un scénario qui semble peu probable puisque les Islanders n'ont pas été en mesure de s'entendre avec le joueur de centre de 27 ans avant qu'il puisse amorcer les pourparlers avec les autres équipes.

« Je crois que les joueurs identifient notre équipe, notre organisation, comme un endroit qu'ils aimeraient bien explorer, ce qui est une bonne chose, a admis le directeur général des Sharks, Doug Wilson. C'est une bonne chose que les joueurs considèrent venir jouer ici. En tant que directeur général, ça me rend la vie un peu plus facile. »

Tavares est le choix le plus alléchant disponible sur le marché des joueurs autonomes, particulièrement considérant que les champions en titre de la Coupe Stanley consentiront très bientôt un nouveau contrat au défenseur John Carlson.

Les Hurricanes ont pour leur part acquis les services du défenseur Dougie Hamilton, l'attaquant Micheal Ferland et l'espoir Adam Fox, des Flames, en retour du joueur de centre Elias Lindholm et le défenseur Noah Hanifin. N'ayant pas participé aux séries éliminatoires depuis les neuf dernières saisons, les Hurricanes n'ont pas tout à fait terminé leur magasinage.

« Nous demeurerons très occupés, a révélé le directeur général de la Caroline, Don Waddell. Je ne peux pas dire assurément que nous serons en mesure d'effectuer une autre transaction. Je suis certain que nous le pourrons, que ce soit dans les prochains jours ou les deux prochaines semaines. »

Peu de mouvement, beaucoup de bruit à Dallas

Seulement deux transactions impliquant des joueurs se sont produites au repêchage, dont celle impliquant les Capitals de Washington, qui souhaitaient libérer de l'espace sur la masse salariale afin de consentir un contrat à Carlson.

Les Capitals ont envoyé le gardien de but substitut Philipp Grubauer et le défenseur Brooks Orpik -- âgé de 37 ans -- à l'Avalanche du Colorado pour un choix de deuxième tour. Outre les Hurricanes -- dont l'ailier Jeff Skinner et le défenseur Justin Faulk pourraient très bien changer d'adresse dans les prochains jours en échange d'un gardien de but --, plusieurs équipes ont planté leurs semences en vue de quelques changements au cours de la prochaine semaine.

L'une des rumeurs les plus répandues met de l'avant le capitaine du Canadien Montréal, Max Pacioretty, qui a décidé de changer d'agent en cours de route. Les Sabres de Buffalo ont également fait savoir que leur joueur de centre Ryan O'Reilly était disponible, tandis que les Rangers de New York gardent l'oeil ouvert tout en ayant un montant intéressant disponible sur le cap salarial.

« Nous avons beaucoup de choses qui se trament, a fait savoir le directeur général des Rangers, Jeff Gorton. Il n'y a pas eu autant d'échanges que lors des dernières années au repêchage. Je suis persuadé que les transactions surviendront dans les prochains jours jusqu'à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. »

Les Kings de Los Angeles ont finalement consenti à Kovalchuk un contrat de trois ans, d'une valeur de 6,25 millions US$ par année. Le dg des Bruins de Boston, Don Sweeney, qui étaient intéressé par le joueur de la KHL, a admis que le contrat de trois ans a rendu la décision difficile pour les Bruins.

Les Islanders, les Maple Leafs, les Sharks et quelques autres équipes tenteront donc de mettre le grappin sur Tavares, qui tentera certainement d'obtenir un contrat d'une valeur de 10 millions par année sur sept ans.

Wilson croit fermement que les Sharks pourraient se le permettre.

« Nous cherchons un joueur qui fera la différence, a laissé entendre Wilson. Nous allons nous préparer et nous voir quelles opportunités se présenteront à nous. »