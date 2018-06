L'Angleterre a mis le match hors de portée des Panaméens avec cinq buts en première mi-temps. Kane a marqué deux fois sur tirs de pénalités (22e, 45e), chaque fois avec un puissant tir dans la lucarne.

John Stones (8e, 40e) et Jesse Lingard (36e) ont également contribué à l'effort du capitaine qui a complété son tour du chapeau en deuxième mi-temps (62e), tout juste avant de sortir de la rencontre, quand le ballon a dévié sur ses talons avant de terminer sa course dans le but.

Kane a ainsi devancé le Portugais Cristiano Ronaldo et le Belge Romelu Lukaku (quatre buts) au sommet du classement des buteurs avec cinq réalisations depuis le début du Mondial.

Dans la défaite, les Panaméens ont toutefois réussi à inscrire le premier but de leur histoire dans la phase finale de la Coupe du monde, eux qui en sont à leur première participation au tournoi.

À 37 ans et 4 mois, en plus d'entrer dans les livres d'histoire de sa nation, Felipe Baloy (78e) est aussi devenu le quatrième joueur le plus âgé à marquer lors d'un Mondial.

La victoire anglaise leur permet de revenir à égalité parfaite de points, buts marqués et accordés avec les Belges en tête du groupe G, avant la tant attendue « finale » de la poule qui les opposera jeudi aux Diables Rouges. En cas d'égalité au dernier match,