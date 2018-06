La troisième des quatre levées du grand chelem s'amorcera le 2 juillet prochain.

C'est avec une grande déception que j'ai été contraint de déclarer forfait pour Wimbledon. Cela fait plusieurs mois que je souffre de douleurs au dos. Malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées et toutes mes tentatives pour être prêt pour la saison sur gazon n'ont pas suffi. Tomas Berdych

Le Tchèque avait atteint le tour décisif de la compétition londonienne en 2010. Il s'agit à ce jour de son unique finale dans un événement du grand chelem. L'Espagnol Rafael Nadal l'avait cependant empêché de décrocher le prestigieux titre.

Berdych s'est arrêté dans le carré d'as lors des deux dernières éditions. Le Britannique Andy Murray et le Suisse Roger Federer l'avaient vaincu en demi-finales, avant de soulever le trophée.

« Je me réjouissais de participer à Wimbledon, où j'ai plein de souvenirs formidables, mais par respect pour les autres joueurs et pour le tournoi [...] j'ai dû prendre cette difficile décision et donner à mon dos le repos et les traitements nécessaires dans les prochaines semaines. »

La 19e raquette mondiale, qui s'était hissée jusqu'à la 4e place en 2015, a récemment connu de profondes difficultés sur la terre battue. Il s'est incliné d'entrée de jeu aux Masters de Monte-Carlo, de Madrid et de Rome ainsi qu'à Roland-Garros.

Le Canadien Denis Shapovalov, les Français Jérémy Chardy et Richard Gasquet ainsi que le Japonais Kei Nishikori lui avaient indiqué la porte de sortie au tour initial. Aucun d'entre eux n'était classé parmi le top 25.

Berdych, 32 ans, n'a pas précisé la date de son retour sur le circuit de l'ATP. Il a toutefois affirmé qu'il prévoyait revenir au jeu « plus fort et au mieux rapidement ».