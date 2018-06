Pearce a envoyé le lancer du releveur Justin Anderson à la limite de la ligne de terrain au champ gauche. Précédemment, avec deux retraits, Aledmys Diaz s'était rendu au premier coussin grâce à un simple et Devon Travis avait soutiré un but sur balles.

Seunghwan Oh a obtenu la victoire même s'il a accordé un circuit en solo à Luis Valbuena qui a permis aux Angels de niveler la marque 1-1 en huitième manche. Ryan Tepera a récolté son sixième sauvetage de la campagne en retirant Jose Fernandez sur des prises pour mettre un terme à la rencontre.

Marcus Stroman n'a donné aucun point en cinq manches sur la butte. Le lanceur partant a retiré cinq rivaux sur des prises et permis six coups sûrs ainsi qu'un but sur balles.

Stroman n'avait pas obtenu un départ depuis le 8 mai dernier en raison de la fatigue ressentie dans l'épaule droite. Il n'a toujours pas connu la victoire après avoir amorcé huit duels cette saison. Cinq défaites ont été ajoutées à sa fiche jusqu'ici.

Les Angels ont eu l'occasion d'égaler le pointage en fin de troisième, lorsque les sentiers étaient remplis, mais Russell Martin a finalement retiré David Fletcher au marbre pour stopper la menace.

Martin a frappé un coup sûr en deux apparitions au bâton. Le receveur a également récolté deux buts sur balles.

La formation californienne a vu sa séquence de trois gains prendre fin. Elle tentera de retrouver le chemin de la victoire dimanche en fin d'après-midi au cours du quatrième et dernier match de cette série face aux Blue Jays.