Ylonen s'est joint au Tricolore à l'issue de la 35e sélection. Le Finlandais retrouvera son compatriote Jesperi Kotkaniemi, choisi au 3e échelon vendredi derrière le défenseur Rasmus Dahlin et l'ailier droit Andrei Svechnikov

Il a inscrit 13 buts et 14 mentions d'assistance en 48 rencontres dans la deuxième division finlandaise sous les couleurs de l'Espoo United.

Ylonen se voit camper « un rôle offensif » d'ici deux ou trois saisons. « Je devrai beaucoup travailler [pour atteindre ce statut], être plus fort, plus rapide et améliorer mon tir », a-t-il analysé.

Romanov l'a suivi trois rangs plus tard en 38e position, surprenant au passage quelques observateurs. Il était répertorié 115e chez les patineurs européens par la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le principal concerné était lui-même étonné d'entendre son nom être prononcé aussi rapidement.

Alexander Romanov Photo : Getty Images/Bruce Bennett

« Il était un peu surpris, il croyait être repêché vers la fin du deuxième tour ou au début du troisième, a indiqué son interprète. Il est un arrière complet, qui peut jouer de manière offensive et défensive. »

L'arrière russe a récolté 7 filets et 7 passes en 37 matchs avec le CSKA 2 de Moscou. Il avait obtenu une réussite et deux aides en cinq confrontations au Championnat mondial des moins de 18 ans.

Il reste encore deux saisons à écouler à son contrat dans la Ligue continentale de hockey (KHL). Romarov espère rejoindre le Bleu-blanc-rouge lorsque son pacte viendra à échéance.

Le directeur général Marc Bergevin a ajouté Jacob Olofsson à sa formation avec le 56e choix. Le joueur de centre a porté l'uniforme des Red Eagles de Timra dans la Swedish hockey league (SHL).

Olofsson a enregistré 21 points, dont 10 filets, en 43 duels la saison dernière, sa seconde dans le meilleur circuit suédois. Il avait été blanchi en 14 duels lors de la campagne précédente.

Jacob Olofsson Photo : Getty Images/Bruce Bennett

Le Tricolore a échangé sa quatrième et dernière sélection de deuxième tour, la 62e, aux Oilers d'Edmonton contre les 71e et 133e tours de parole.

Les Albertains ont profité de ce bond de neuf places pour mettre le grappin sur le portier québécois Olivier Rodrigue. Ce dernier rejoindra son père Sylvain qui occupe le poste d'entraîneur des gardiens à Edmonton.

Ses coéquipiers des Voltigeurs de Drummondville Nicolas Beaudin (27e) et Joseph Veleno (30e) ont trouvé preneurs à Chicago et à Détroit au tour initial. Le défenseur Xavier Bernard (110e) a quant à lui abouti au New Jersey.

Cameron Hillis s'est ensuite amené à Montréal à la suite du 66e choix. Le joueur de centre, le troisième de six ayant été appelés par Bergevin en moins de 20 heures, a amorcé sa carrière junior à Guelph en 2017.

Hillis a bien failli maintenir le rythme d'un point par match. Il a amassé 20 buts et 39 passes en 60 rencontres, ce qui lui a conféré le 3e rang du Storm.

Le Tricolore a repêché Jordan Harris en 71e position. Le défenseur se développe présentement aux États-Unis, dans l'USHL, avec l'organisation des Phantoms de Youngstown. Il a accumulé une passe en cinq matchs.

Par ailleurs, l'état-major montréalais a engraissé sa banque de choix en vue du repêchage de 2019. Il s'agit d'une sélection de quatrième tour des Flames de Calgary que le Canadien s'est procurée contre le 122e tour de parole.

Autres sélections du Canadien :