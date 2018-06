Federer a éliminé Denis Kudla en deux manches de 7-6 (7/1) et 7-5 pour augmenter à 20 sa séquence victorieuse sur le gazon.

Un 21e gain dimanche permettrait au favori de demeurer au sommet du classement mondial devant l'Espagnol Rafael Nadal, inactif cette semaine après son retrait au tournoi du Queen's.

Kudla a donné plus de fil à retordre que prévu à Federer. Il a maintenu le rythme imposé par son adversaire durant chacune des manches, mais n'a pas su faire pencher la balance en sa faveur.

Le Suisse a aisément mis la main sur le bris d'égalité 7-1 et a signé l'unique bris du second engagement lorsque le pointage était égal à cinq jeux remportés de part et d'autre. Il a ensuite confirmé son triomphe dès qu'on lui a remis les balles.

L'Américain issu des qualifications avait profité des revers de Dominic Thiem (no 3) et Lucas Pouille (no 5) dans sa portion de tableau pour se frayer un chemin jusqu'aux demi-finales.

Federer se mesurera en finale au Croate Borna Coric.

Ce dernier a profité de l'abandon de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (no 4) pour rejoindre celui qui convoite un deuxième titre en huit jours après sa victoire à Stuttgart.

Les deux joueurs avaient chacun gagné leurs jeux au service avant que Bautista Agut quitte le terrain. Il était aux commandes 3-2.

Plus tôt cette saison, au Masters d'Indian Wells, Federer avait eu à combler un retard pour vaincre difficilement Coric 5-7, 6-4 et 6-4 et décrocher son laissez-passer pour la finale.