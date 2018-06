Les deux joueurs, maintenant à la retraite, allèguent que la LNH vit dans le déni et qu'elle est imputable pour avoir caché des informations relatives aux commotions cérébrales.

Au cours de leurs carrières respectives, Carcillo et Boynton soutiennent avoir souffert de nombreuses blessures au cerveau.

Ils prétendent que la ligue ne les a jamais avertis des risques qu'ils encouraient au moment où ils jouaient et qu'elle les encourageait à revenir au jeu après avoir subi des commotions.

La poursuite a été déposée par leurs avocats auprès de la cour fédérale de district du Minnesota.

La semaine dernière, Carcillo et Boynton ont tous deux livré un vibrant témoignage sur The Players Tribune au sujet de leurs symptômes post-traumatiques et du combat qu'ils livrent au quotidien contre la dépression.