Le directeur général des Sabres, Jason Botherill, a en effet confirmé que son équipe ne soumettrait pas d'offre de contrat au gardien suédois.

Les Sabres avaient l'option de garder Lehner en lui offrant une prolongation d'un an pour une somme d'environ 4 millions de dollars.

Ce deuxième choix des Sénateurs en 2009, le 46e au total, s'était amené à Buffalo en 2015 en compagnie de l'attaquant David Legwand contre un choix de premier tour.

En trois saisons avec l'organisation de l'État de New York, le gardien de 26 ans a été blessé plus souvent qu'à son tour. Il a remporté 42 victoires, subi 61 défaites en temps réglementaire et 22 autres en prolongation ou en tirs de barrage.

Son départ devrait permettre à Linus Ullmark de se battre pour le poste de gardien numéro un après trois saisons dans les rangs mineurs.

Les Sharks et Martin divorcent

Les jours de Paul Martin à San José sont comptés. Les Sharks viennent de soumettre son nom au ballottage dans le but de racheter la dernière année de son contrat.

Le défenseur de 37 ans devait empocher 4,25 millions de dollars en 2018-2019.

Les blessures l'ont limité à seulement 14 rencontres au cours de la dernière saison et à 7 autres lors des séries.

Acquis sur le marché des joueurs autonomes en 2015, Martin avait auparavant passé cinq saisons avec les Penguins de Pittsburgh. Il avait joué avec les Devils du New Jersey au cours des six premières années de sa carrière.

Bylsma à Détroit

Les Red Wings de Détroit ont embauché Dan Bylsma à titre d'entraîneur adjoint.

Bylsma, 47 ans, avait travaillé avec l'entraîneur des Wings, Jeff Blashill, durant le Championnat du monde au printemps dernier. Ils avaient aidé l'équipe américaine à décrocher la médaille de bronze.

En 2009, Bylsma dirigeait les Penguins de Pittsburgh quand ils ont remporté la Coupe Stanley. Il a reçu le trophée Jack-Adams en 2011.

Congédié en 2014, il s'est ensuite retrouvé derrière le banc des Sabres de Buffalo de 2015 à 2017.

Son dossier comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale se chiffre ainsi : 320-190-55.