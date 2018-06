LM10 est mal entouré en Russie. Mon collègue et presque ami Antoine Deshaies m’avait prévenu. « Les Argentins pourraient tomber dès la phase de groupe » qu’il me disait, Antoine. « Les Croates seront peut-être la surprise de cette coupe », ajoutait-il sans même consulter son horoscope.

Je m’incline. Profondément. Et je profite de l’occasion, au plus bas, pour regarder Messi de près. Ce brillant Lionel qui pourrait finir sa carrière auréolée et bardée de titres de toutes les couleurs, mais sans victoire à la Coupe du monde.

Maradona

C’est encore Diego Maradona qui revendique le titre du plus grand joueur de l’histoire en Argentine. Et Dieu sait qu’il le revendique!

Maradona ignore jusqu’à l’orthographe du mot discrétion. Il disait encore récemment au sujet de la présentation de la Coupe du monde 2026 par le trio États-Unis-Mexique-Canada que les Américains n’ont aucune passion pour le sport, que les Mexicains ne sont bons qu’à jouer les quarts de finale, et que le Canada enverrait au Mondial une équipe misant sur d’excellents skieurs.

Il manque à Messi une victoire au Mondial pour déloger « El Pibe de Oro » et le faire taire un peu. Une victoire de plus en plus improbable.

L’Islande

L’Islande a une population de 330 000 habitants. L’Estrie en compte presque autant.

Imaginez-vous l’Estrie en phase finale de la Coupe du monde? L’Islande y est.

Quand les Islandais décident de jouer à quelque chose, c’est comme s’ils s’y mettaient tous en même temps et qu’ils en faisaient une mission nationale. À la fin des années 1990, les Islandais se sont mis à jouer au handball. Aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008, ils ont enlevé la médaille d’argent.

L’argent en handball pour l’Estrie… vous imaginez?

L'Islande s'est qualifiée pour le Mondial pour la première fois de son histoire. Photo : AFP/Getty Images/HARALDUR GUDJONSSON

Là, ils ont décidé qu’ils jouaient au soccer. Et depuis le dernier Championnat d’Europe, ils frayent avec les grands. Ils ont enlevé à l’Argentine un match nul de 1-1 à leur première rencontre. Les voilà devant les Croates…

Et même battus par le Nigeria 2-0, ne pariez pas contre eux.

La différence des buts

La Croatie est assurée du premier rang du groupe D. Le Nigeria peut encore conclure à six points. Les Islandais et les Argentins ne peuvent espérer mieux que quatre points.

L’Argentine affrontera le Nigeria mardi et aidera sa cause en l’emportant. Mais si l’Islande devait battre la Croatie, on départagera les Islandais des Argentins à la différence des buts (buts marqués contre buts accordés).

C’est déjà surréel de voir l’Argentine prise dans un tel dénouement avec l’Estr… avec l’Islande. Mais en plus, Messi et l'Albiceleste doivent espérer que les Croates ne s’asseyent pas sur leurs lauriers. Déjà assurés du premier rang, lesdits Croates pourraient reposer quelques joueurs ou jouer du bout du pied. Et l’Islande pourrait éliminer l’Argentine.

Ça fêterait fort à Reykjavik! Mais quel triste sort pour Lionel Messi à qui son pays a donné de très ordinaires coéquipiers.