Le Suisse a défait Matthew Ebden, 60e mondial, 7-6 (7/2) et 7-5.

Federer, passé à deux doigts de la perte de son titre et du trône mondial face à Benoît Paire jeudi, n'a pas eu à élever son niveau de jeu outre mesure face à l'Australien, pourtant demi-finaliste au tournoi de s'Hertogenbosch (Pays-Bas) la semaine dernière.

Quoiqu'il ait toutefois fait quelques fautes inhabituelles.

Après une première manche au scénario assez classique sur gazon, Federer s'est fait ravir son service deux fois dans la seconde. Le dernier a sans doute été celui de trop, car il a enchaîné en gagnant les trois derniers jeux.

Federer n'est plus qu'à deux victoires d’enlever un 10e titre à Halle et se présenter à Wimbledon dans la peau du numéro un mondial.

En demi-finale, il affrontera un autre second couteau du circuit, l'Américain Denis Kudla (109e à l’ATP), qui a sorti en quarts de finale le Japonais Yuichi Sugita 6-2 et 7-5.

Cilic dans le carré d'as au Queen's

Le favori Marin Cilic a obtenu son billet pour les demi-finales du tournoi du Queen's grâce à une victoire de 7-6 (7/3) et 6-2 sur l'Américain Sam Querrey, 5e tête de série.

Le Croate fera face à l'Australien Nick Kyrgios, tombeur de l'Espagnol Feliciano Lopez, tenant du titre, en deux manches de 7-6 (7/5) et 7-6 (7/3).

La sixième raquette mondiale a réussi dix as et a perdu seulement trois points avec sa première balle de service. Il n'a offert aucune balle de bris à l'Américain et l'a brisé deux fois.

Il demeure invaincu en six confrontations contre Querrey, dont trois victoires à Wimbledon, dont l'une en demi-finales l'année dernière.

Kyrgios, qui a eu raison d'Andy Murray et de Kyle Edmund cette semaine, a encore une fois eu le meilleur contre Lopez, après sa victoire au dépens de l'Espagnol la semaine dernière en quarts de finale du tournoi de Stuttgart.

Il a totalisé 32 as, comme il l'a fait pour vaincre Edmund jeudi, égalant son sommet personnel.