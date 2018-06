La F1 fait son grand retour en Grand Prix au circuit Paul-Ricard. Le soleil de Provence et le vent de la Méditerranée étaient là pour accueillir les pilotes en piste : 25 degrés Celsius dans l'air, 43 degrés sur la piste et de bonnes rafales.

Le Britannique a enregistré le premier chrono de référence, en 1 min 32 s 231/1000, en pneus ultratendres, au terme de ses 25 tours de la piste de 5,8 kilomètres.

Il a devancé son coéquipier Valtteri Bottas de 14 centièmes de seconde. Le moteur Mercedes-Benz respire bien sur ce circuit rapide. Mais il ne suffit pas d'avoir un bon moteur....

Avec le même groupe propulseur, Lance Stroll, dans sa Williams, a terminé sa séance à 2,6 secondes de Hamilton. Il a été l'un des plus assidus avec ses 28 tours de piste, mais son meilleur chrono est resté dans les 94 secondes (1:34,881) en pneus ultratendres.

Son coéquipier Sergey Sirotkin a été le plus lent de la séance en 1:35,105 avec la même gomme.

Lance Stroll au circuit Paul-Ricard Photo : Getty Images/Charles Coates

Les pilotes ont profité de cette séance pour en apprendre sur les limites de l'adhérence de leur voiture sur ce circuit qu'ils ne connaissent pas, et plusieurs ont commis quelques écarts de conduite.

Les pilotes sont apparemment surpris des changements de direction du vent.

C'est le Suédois Marcus Ericsson (Sauber-Alfa-Roméo) qui a fait la plus belle figure de style. À trois minutes de la fin de la séance, il a raté le virage du Beausset (no 11), a traversé la zone de dégagement et a percuté par l'arrière le mur de pneus. Sa voiture, endommagée sur sa partie gauche, a pris feu à l'arrière.

Le temps que les commissaires interviennent, la monoplace a souffert de l'incendie. Ericsson s'en est sorti indemne, mais le drapeau rouge a été brandi, ce qui a mis fin à la séance.

Embouteillages

Plusieurs milliers de spectateurs ont été coincés dans les bouchons aux alentours du circuit, et ne sont pas arrivés à temps pour cette première séance.

Le problème de l'accueil des spectateurs a beau être connu de longue date des organisateurs, il ne semble pas avoir été résolu.

Le dernier Grand Prix de France a été organisé au circuit du Castellet en 1990, et déjà à l'époque le circuit était réputé difficile d'accès.

Plus de détails à venir.