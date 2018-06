Le champion en titre avait mené après chaque ronde l'an dernier lors de sa première visite au TPC River Highlands.

Johnson a joué en matinée et a longtemps été seul en tête. Il a réussi huit oiselets, dont six d'affilée sur le neuf de retour.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a raté un roulé de 13 pieds pour une normale à son dernier trou pour inscrire un score de 64. Il partage le troisième rang avec deux autres Américains, Brian Harmon et Peter Malnati.

Brooks Koepka, vainqueur de l'Omnium des États-Unis le week-end dernier, a joué une ronde de 68.

Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a enregistré un score de 67, un coup devant Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Corey Conners et Ben Silverman, eux aussi de l'Ontario, ont joué respectivement 70 et 71. et se retrouve à égalité au 77e échelon.

Nick Taylor, résident d'Abbotsford, tout comme Hadwin, a conclu le parcours en 72 coups.