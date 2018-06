Spieth, champion en titre de l'événement, avait mené après chaque ronde l'an dernier, lors de sa première visite au TPC River Highlands.

Johnson a joué en matinée et a longtemps été seul en tête. Il a réussi huit oiselets, dont six d'affilée sur le neuf de retour.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a raté un roulé de 13 pieds pour une normale à son dernier trou et il s'est contenté d'un score de 64. Il partage le troisième rang avec deux autres Américains, Brian Harmon et Peter Malnati.

Brooks Koepka, vainqueur de l'Omnium des États-Unis le week-end dernier, a joué une ronde de 68.

Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a inscrit un score de 67, un coup devant Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Corey Conners et Ben Silverman, eux aussi de l'Ontario, ont joué respectivement 70 et 71. et se retrouve à égalité au 77e échelon.

Nick Taylor, résident d'Abbotsford, tout comme Hadwin, a inscrit un 72.