Bergevin a également été invité, comme c'est devenu une tradition à cette réunion annuelle, à aborder la question québécoise.

« C’est toujours important du talent québécois, a-t-il déclaré,mais à la fin de la journée on va prendre les meilleurs joueurs disponibles à long terme pour l’organisation. Mais c’est certain qu’on porte beaucoup d’attention aux produits québécois. »

Le directeur général a réitéré sa profession de foi sur l'importance du talent brut et du long terme.

« C’est certain que le talent, c’est très important, mais la position aussi, a soutenu Bergevin. Il y a des positions qui sont plus difficiles à aller chercher. Mais c’est le joueur qu’on voit qui a le plus de potentiel à long terme. Un joueur de 17-18 ans, tu ne regardes pas le produit fini, tu regardes où il va être dans 4 ou 5 ans. C’est le but de toutes les organisations. »

La profusion de choix du Canadien au deuxième tour promet de le tenir occupé.

« À cause des quatre choix de deuxième ronde, on va recevoir beaucoup d’appels, prédit-il. Mais à la fin de la journée, on va voir ce qui est disponible et si un joueur qui glisse qu’on trouve qu’on doit aller chercher. C’est certain qu’on va être occupé demain. »